Lärare i svenska/so 7-9 vikariat
Håbo Kommun / Grundskollärarjobb / Håbo Visa alla grundskollärarjobb i Håbo
2025-09-09
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Västerängsskolan är en F-9 skola som ligger centralt i Bålsta.
Skolan är omgiven av skog och fina friluftsområden med gott om plats för lek och utomhusaktiviteter. Skolan har gångavstånd till både pendeltåg, simhall och ishall. Västerängsskolan omfattar elever från förskoleklass till och med skolår 9 samt fritidsverksamhet. Det finns två klasser per årskurs från förskoleklassen till åk 9.
Skolan kännetecknas av ett relationellt arbetssätt där trygghet, trivsel och en tillgänglig lärmiljö står i fokus. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina behov. Skolan arbetar efter ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS - inkluderande beteendestöd i skolor). Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
- Du ska undervisa i svenska och so i åk 7-9.
- Du ska arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv med förståelse för vikten av att undervisa på olika sätt.
- Du ska tillsammans med andra lärare ansvara för mentorskap i en klass, i årskurs 7-9.
- Du ska arbeta aktivt med en tillgänglig lärmiljö på alla plan.
- Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Du arbetar med kollegialt lärande och är förtrogen med aktuell forskning.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i svenska och so åk 7-9.
Du har ett starkt engagemang och är trygg i din yrkesroll. Du är en tydlig ledare, har förmågan att skapa ett varmt undervisningsklimat och kan entusiasmera eleverna i deras lärande. Du är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa för ögonen. Du har god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med pedagogisk dokumentation.
Intervjuer pågår löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Nina Lagerstrand 0171-52861 Jobbnummer
9499377