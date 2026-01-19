Lärare i svenska på Nyköpings högstadium Alpha
2026-01-19
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi Svensklärare till Nyköpings högstadium.
Om Nyköpings högstadium Alpha
På Alpha går det runt 500 elever. Här finns skolbibliotek, elevhälsa och alla specialsalar för naturvetenskap, hemkunskap, musik och slöjd. Hos oss får eleverna hög kvalitet på sin skolgång med behöriga lärare, modern teknik och kompisar från världens alla hörn. Här är alla välkomna och alla är lika värdefulla.
Vi möter eleverna utifrån deras behov för att de ska utvecklas så långt som möjligt. Det är viktigt för oss är att alla elever känner sig sedda, bekräftade och som en del av skolan. Tillsammans med eleverna jobbar vi aktivt med trygghet och våra kärnvärden. Välkommen med din ansökan.
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sin hemvistelse där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.Kvalifikationer
Du har en klar pedagogisk insikt och en förmåga och vilja att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är en pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling och du har en stark tro på det kollegiala arbetets kraft att skapa förutsättningar för elevens lärande. Du är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbete och tillsammans med dina kollegor söker du bästa möjliga vägar för att nå alla elever genom ett inkluderande förhållningssätt.
Du har lärarlegitimation med behörighet svenska. Meriterande är tidigare erfarenhet av att undervisa på högstadiet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Biträdande rektor
Dennis Jansson dennis.jansson@nykoping.se 073-079 81 94
