Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping
2026-06-15
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LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb". Läs mer om oss på www.lbs.se
.
Vi erbjuder
På LBS – Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
LBS – Kreativa gymnasiet i Linköping startades 2015 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: AI- och webbutveckling, Digital design, Grafisk design, Spelgrafik samt Spelutveckling. Skolan har cirka 150 elever och 16 medarbetare. Vi söker nu ytterligare en behörig lärare till vår verksamhet.
Vi erbjuder
På LBS – Kreativa Gymnasiet arbetar vi i en kreativ miljö där teknik, design och spelutveckling möter ett starkt fokus på undervisning och kvalitet. Du möts av engagerade kollegor, en stimulerande arbetsmiljö och en skola där samarbete och kollegialt lärande är en naturlig del av vardagen.
Ditt uppdrag
Vi är i behov av en behörig lärare inom svenska och svenska som andraspråk och letar efter just dig som har ett brinnande intresse för dessa ämnen och som är en mycket god och pedagogisk ledare i klassrummet. Har du en stark passion för undervisning samt en mycket god förmåga att driva en tillgänglig och inkluderande undervisning för alla, då vill vi ha dig i vårt team!
Det pedagogiska arbetet omfattar allt från planering, utformning och genomförande av undervisningen till utveckling av utbildningen. Mentorskap ingår.
Vi strävar hela tiden efter att vara en utbildning i framkant och där bidrar du med dina goda ämneskunskaper och ditt relationella engagemang till att ge eleverna de rätta förutsättningarna för att lyckas i ett framtida studie – och yrkesliv.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, du skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa goda relationer och upprätthålla en god ordning och struktur.Övrig information
Tjänstens omfattning är 100%. Tillträde augusti 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Frida Alin på mail frida.alin@lbs.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Frida Alin frida.alin@lbs.se Jobbnummer
9963742