Lärare i svenska och svenska som andraspråk
2026-05-05
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och kompetent lärare i svenska och svenska som andraspråk till våra utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) och gymnasial nivå (GY).
Som lärare hos oss undervisar du vuxna elever med skiftande bakgrund, erfarenheter och studiemål. Du planerar, genomför och följer upp undervisning i svenska och/eller svenska som andraspråk i enlighet med gällande styrdokument.
I uppdraget ingår även att:
* arbeta formativt och anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov
* samarbeta med kollegor och bidra till skolans utvecklingsarbete
* dokumentera elevers kunskapsutveckling och sätta betyg
* Undervisningen sker på GRUV och/eller GY, beroende på behörighet och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lärarlegitimation med behörighet i svenska och/eller svenska som andraspråk
* har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning (meriterande)
* har god pedagogisk förmåga och ett inkluderande förhållningssätt
* trivs med att arbeta med elever från olika språkliga och kulturella bakgrunder
* har god digital kompetens
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Flextidsavtal
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323257".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Roger Ivarsson roger.ivarsson@ystad.se 0411-577476
