Lärare i svenska och SO (Åk 9) till Introduktionsprogrammet, Filbornaskolan
2025-09-26
Är du redo att göra verklig skillnad och utvecklas som lärare? På Filbornaskolan, inom vårt Introduktionsprogram (IMA), får du en unik möjlighet att vara med och forma framtiden för de elever som behöver det allra mest. Här får du inte bara en chans att bidra, utan också att växa i ett starkt och nyfiket kollegium som ständigt strävar framåt.
Om arbetsplatsen
Filbornaskolan är ett av landets största idrottsgymnasier, med drygt 800 elever och en unik mix av program och inriktningar. Vår idrottsprofil präglar hela skolan och skapar energi, stolthet och gemenskap.
På vårt Introduktionsprogram blir du en avgörande guide för eleverna på deras resa framåt. Här träffar du elever som vill lära men behöver en god pedagog, anpassad metodik och ett professionellt bemötande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen i användet av olika metoder. Slutligen ser vi också AI som ett naturligt inslag i lärandet. Du kommer att ingå i ett kompetent, varmt och lösningsinriktat arbetslag som både samarbetar, utvecklas och skrattar tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och behörig lärare i svenska och SO (åk 9) till vårt IMA. Här arbetar du med alla våra olika uppdrag, där undervisning (planering, genomförande och efterarbete) och mentorskap utgör den största delen. Alltså följa och stötta våra elever på nära håll.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete där du får stora möjligheter till professionell utveckling. Som anställd får du också ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och som har följande kvalifikationer:
• Är behörig lärare (åk 9), gärna i svenska och SO-ämnen.
• Har mycket god förmåga att använda svenska språket, i både tal och skrift.
• Bygger relationer och ser samarbete som en styrka.
• Visar intresse och förståelse för olikheter i både elev- och vuxengrupper.
• Bidrar till ett positivt klimat och skapar goda relationer till alla omkring dig.
• Har förmåga att anpassa undervisningen och ser möjligheter i varje utmaning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Är du den person vi söker? Ansök redan idag, tillsättning sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Anställningsform: Allmän visstid
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Snarast, eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 2026-06-04
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
