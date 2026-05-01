Lärare i svenska och idrott & hälsa
2026-05-01
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Lekebergsskolan 7-9 är en högstadieskola belägen i Fjugesta med närhet till både natur och samhälle. Här går cirka 330 elever och vi är ett engagerat kollegium som arbetar tillsammans för att skapa en trygg, utvecklande och inkluderande lärmiljö.
Vi värdesätter goda relationer mellan elever och personal och arbetar aktivt med att utveckla undervisningen så att den möter varje elevs behov.
1 plats(er).
Vi söker nu en lärare för ett vikariat på 80 % med undervisning i svenska och idrott & hälsa i årskurs 7-9.
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i svenska och idrott & hälsa utifrån gällande styrdokument. Du skapar en varierad och stimulerande undervisning där eleverna ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
I uppdraget ingår att:
planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenska och idrott & hälsa
arbeta språkutvecklande och stärka elevernas läs- och skrivförmåga
främja elevernas rörelseglädje, hälsa och samarbete i idrottsundervisningen
anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar
samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper
delta i skolans gemensamma aktiviteter och utvecklingsarbete
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och idrott & hälsa för årskurs 7-9.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har god förmåga att skapa struktur och studiero. Du har en positiv elevsyn och arbetar aktivt för att bygga goda relationer med eleverna.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av undervisning i aktuella ämnen
arbetar medvetet med språkutvecklande arbetssätt
kan inspirera elever till fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv
är flexibel och har lätt för att samarbeta
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt så kräver vi ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321823".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Lekebergs kommun
Bang 7 (visa karta
716 81 FJUGESTA Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9
kontaktcenter@lekeberg.se 058548700
