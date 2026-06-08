Lärare i svenska och engelska till högstadiet
Munkfors kommun / Grundskollärarjobb / Munkfors Visa alla grundskollärarjobb i Munkfors
2026-06-08
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I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Munkfors kommun söker nu en engagerad och behörig lärare med ämneskombinationen svenska och engelska för undervisning i årskurs 7–9.
Organisationen är uppdelad i två arbetslag: årskurs 4–6 och 7–9. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare och har regelbundna möten där lärare tillsammans med elevhälsans olika professioner arbetar med gemensamma frågor kring elevernas lärande och välmående. Skolan präglas av en positiv och framåtblickande kultur där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen. Munkfors kommun kommer också från hösten 2026 ingå i Skolverkets satsning Riktade insatser, vilket innebär ett stort fokus på utveckling av verksamheten och undervisningens kvalitet.
På Forsnässkolan är samverkan en självklar del av arbetet. Elevhälsoteamet har en tydlig närvaro i skolans verksamhet och arbetar nära övrig personal för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med lärarexamen i svenska och engelska. Du är erfaren, har god ämneskompetens och ett starkt engagemang för att bidra till elevers utveckling och lärande.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en vilja att ständigt utvecklas. Du trivs med att prova nya arbetssätt och har ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt i din undervisning. Du är en engagerad pedagog med ett tydligt elevfokus, någon som varje dag vill göra skillnad och skapa mervärde för de elever vi tillsammans har ansvar för.
Vi fäster stor vikt vid din förmåga att vara en tydlig pedagogisk ledare och en god förebild. Här ges du möjlighet att vara delaktig i skolans utveckling och att påverka verksamheten i en positiv riktning.
Särskild kompetens eller erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ses som meriterande. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor och lön
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För tjänsten tillämpas individuell lönesättning. Den preliminära lönenivån för befattningen ligger normalt inom intervallet 36 150–46 600 kronor per månad. Slutlig lön fastställs utifrån en samlad bedömning av utbildning, erfarenhet, kompetens och uppdragets innehåll.
Befattningen är klassificerad enligt AID: 401011.
Mer information om AID och klassificeringssystemet finns hos SKR.Övrig information
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag!
Skicka gärna in egna referenser, men vi kan också komma att kontakta andra relevanta referenspersoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkfors Kommun
(org.nr 212000-1801), https://www.munkfors.se/
Smedsgatan 16 (visa karta
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684 30 MUNKFORS Arbetsplats
Forsnässkolan 4-9, Munkfors Kommun Kontakt
Katarina Aafloen 0563541198 Jobbnummer
9953639