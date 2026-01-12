Lärare i svenska och engelska åk 7-9
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Hagabodaskolan är kommunens enda högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. På skolan går det drygt 600 elever.
I Habo kommun har alla elever en egen dator (åk 7-9) och vi använder oss av både digitala och fysiska läromedel i undervisningen.
Skolan totalrenoverades för några år sedan och är en moderniserad skola.
Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande.
Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i svenska och engelska i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap för en klass och sedvanligt arbete i arbets- och ämneslag. Kvalifikationer
Du som söker har legitimation för att undervisa i svenska och engelska i åk 7-9.
Vi söker en person med stort engagemang när det gäller elever och deras kunskapsutveckling. Vi ser gärna att du är en flexibel, ansvarstagande, kreativ och utåtriktad person som månar om att samarbeta med elever och kollegor.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekrytering sker under ansökningstidens gång. Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Patric Hilmersson patric.hilmersson@habokommun.se 036-4428068 Jobbnummer
