Lärare i svenska och engelska åk 6-9
Värmdö Kommun / Grundskollärarjobb / Värmdö Visa alla grundskollärarjobb i Värmdö
2026-06-09
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Kvarnbergsskolan är en 6-9 skola som ligger i centrala Gustavsberg, ca 30 minuter med buss från Slussen. Skolan genomgick för 6 år sedan en omfattande renovering och utbyggnad och vi har nu moderna lokaler anpassade för arbete med de högre årskurserna. Skolans slöjdsalar är anpassade för halvklassundervisning och det finns två salar för respektive slöjdart.
På Kvarnbergsskolan arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Vi trivs tillsammans och tar hand om varandra och om våra elever. Vi arbetar med tydliga strukturer och rutiner för det dagliga arbetet och vi tror på dialog och transparans.
För att säkerställa stöd till elever finns, utöver en god undervisning i det reguljära också ett specialpedagogiskt arbetslag. Där arbetar speciallärare i nära samarbete med övriga lärare med stödbehövande elever i anpassad lärmiljö och mindre sammanhang.
Vi satsar särskilt på skolans uppdrag att främja elevers allsidiga personliga utveckling. Hos oss är en viktig utgångspunkt att den kunskapsmässiga utvecklingen går hand i hand med den sociala. Därför har vi flera socialpedagoger på skolan som samverkar med lärarna i arbetslagen kring eleverna.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i svenska och engelska ingår undervisning i årskurs 6-9. Du kommer att tillhöra ett lärararbetslag och verka i nära samarbete med kompetenta och erfarna kollegor, såväl lärare i det egna arbetslaget som ämneslärarkollegor och socialpedagoger. Mentorskap för ca 17 elever ingår i tjänsten.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska och engelska upp till årskurs 9.
Dina personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du är trygg i din ledarroll, att du arbetar med lågaffektiva metoder och skapar en undervisningssituation där eleverna görs delaktiga. Vi förväntar oss också att du har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill och att du värdesätter olikheter. Vi förutsätter att du kan och vill samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Det är också viktigt att du deltar aktivt i arbetslagets arbete kring eleverna och med andra gemensamma uppgifter, samt att du är villig att tillföra arbetslaget och andra kollegor dina erfarenheter och din kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Anställningen avser heltid och är en tillsvidaretjänst med tillträde 11 augusti 2026.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på den. Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med att ansöka.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Bergsgatan 29 (visa karta
)
134 41 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Kvarnbergsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Linda Grönlund linda.gronlund@varmdo.se Jobbnummer
9954158