Lärare i svenska, idrott, SO - Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Lessebo

Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Lessebo2021-04-07Vi är en växande kommun med ca 8 700 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. I Lessebo kommun är det lätt att lära känna varandra. Det finns ett nära samarbete förvaltningar och politiker emellan.I Lessebo kommun ser vi lite längre. Vi satsar på utvecklingsfrågor som stärker kommunen på både kort och lång sikt samt investerar för framtidens generationer. Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Vårt utvecklingsarbete med "utvecklingsstrategi 2025" fortsätter där målsättningen är att Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är fler än 10.000 invånare 2025. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.2021-04-07Välkomna till Bikupan!Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet.Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i framtiden. Vår pedagogiska verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och ger kraft till lärande och utveckling.På vår skola arbetar en positiv och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Samarbete sker genom gemensam planeringstid, arbets- och ämneslag samt övergripande på enheten. Elevernas kunskapsutveckling sätts i fokus och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor.Arbetslagen är årskursvisa och till varje arbetslag är en specialpedagog knuten.Vi söker dig som vill arbeta med våra underbara elever i svenska/svenska som andraspråk, idrott och SO. Vi söker dig som är behörig och legitimerad, flexibel, positiv och med en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar för eleverna.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 , upphör: 2022-06-15 .Ferielön