Lärare i svenska, Huddinge kommun (Vikariat)
2025-10-06
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan är en treparallellig grundskola för åk F-9 med ca 720 elever. Vi har elever från olika kulturer och är stolta över den mångfald som får oss att växa och lära. Samtidigt vill vi skapa egna traditioner som kan knyta ihop Trångsundsskolan till en plats där alla är stolta över att få lära sig i en kunskapsfokuserad miljö.
Våra värdeord är just kunskap, trygghet, hälsa och rörelse, och våra lektioner och aktiviteter är byggda för att främja just det. Alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och positiv lärare i svenska för ett vikariat på 100% med start 8 januari 2026 (eller enligt överenskommelse) till juni 2027. I din roll som lärare i svenska undervisar du åk 6-9 samt har ett delat mentorsskap med kollega. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen samt följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa svenska för åk. 6-9.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument (exempelvis LGR22) och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I klassrummet är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, struktur, förtroende och respekt.
Att arbeta i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Bitr. rektor 7-9 Kristina Tholerus: kristina.tholerus@huddinge.se
(mailto:kristina.tholerus@huddinge.se
)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb.
Huddinge kommun
Huddinge kommun, Trångsundsskolan åk 7-9
Huddinge kommun, Trångsundsskolan åk 7-9 Kontakt
Bitr. rektor 7-9
Kristina Tholerus kristina.tholerus@huddinge.se
