Lärare i Svenska för år 7-9, Gy, 60-100%

2026-01-20
Vi söker en svensklärare senare år till Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ på Växjö Fria Gymnasium, gärna i kombination med annat ämne.
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen på 60-100%, med möjlighet till förlängning.
Tillträde 26-02-23
Du ska vara intresserad av att arbeta med elever med särskilda behov och det är positivt om du redan har erfarenhet inom området. Tålamod och stresstålighet är viktigt i vårt arbete. Vi är en liten skola där vi har ett nära samarbete runt eleverna, högt i tak och jobbar hårt för att skapa bra relationer. Eleven står i centrum och vi skapar en tillvaro som är individanpassad för varje elev. Detta medför att det även finns utrymme för idéer och flexibilitet i undervisningen. Det är viktigt att du är "rätt person" som passar med eleverna och vårt sätt att jobba lågaffektivt.
Introduktionsprogrammet - Individuellt alternativ på Växjö Fria Gymnasiums två resursenheter ligger i Arenastaden och I11 området, med närhet till vårt stora gymnasium. Här går elever med diagnoser inom NPF, högfungerande autism. Vi har plats för 34 elever i åldern 16-21 år och här får eleverna en specialanpassad skolmiljö med tydlighet och struktur i skoldagen. Vi individanpassar undervisningen för varje elev och har till stor del en-till-en undervisning. Eleverna bor på LSS-boende eller hemma och skolan har ett tätt samarbete med dem.
Vi söker en utbildad lärare, eller under utbildning, i svenska, senare år, gärna i kombination med annat ämne.
Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisning, socialt arbete för elevernas utveckling och övrigt skolrelaterade uppgifter för att få vår verksamhet att fungera. Vi har en lugn arbetsmiljö där fokus är på eleven och anpassningar görs för att inlärningen ska vara optimal. Det är mycket social arbete och lite rättning.
Semestertjänst,
Körkort är ett önskemål,
Växjö Fria Gymnasium är en skola i Växjö som funnits sedan 2001 och är en väletablerad gymnasieskola i Växjö kommun. Sedan 2022 ingår vi i koncernen Cedergrenska.
