Lärare i svenska/engelska till högstadiet
2026-02-10
Är du en lärare som värdesätter elevinflytande, trygghet och studiero i ditt arbete? Välkommen att söka ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad. Just nu söker Södermalmsskolan i Kristinehamn en lärare i SV/ENG på högstadiet. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten är en visstidsanställning fram till juni med chans till förlängning.
Södermalmsskolan i Kristinehamn är en F-9-skola och som tillhör det centrala skolområdet. Björneborgs skola hör också hit. Skolan har cirka 850 elever och många kompetenta medarbetare. Lokaler och skolgård fördelas på F-3, 4-6 och 7-9 där varje stadie har sitt naturligt avgränsade område med plats för lek och kreativitet
Tillsammans arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Som lärare bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa och att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Kristinehamns historia vittnar om betydelsen av att vara rätt placerad. Här sattes världsmarknadspriset på järn innan det skeppades vidare ut i världen på Vänern. Idag är det en innovativ miljö samt närheten till Karlstad, Örebro, Göteborg och Stockholm som lockar. Kristinehamns kommun bjuder på en vacker och tillgänglig skärgårdsmiljö, en idyllisk stadskärna och möjligheten till ett aktivt och varierande fritidsliv för både barn och vuxna.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som lärare för årskurs 7-9 hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och ämneslagets systematiska kvalitetsarbete. Elevinflytande är en självklarhet.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (måluppfyllelse, elevinflytande och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också att hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med elever och vårdnadshavare i klassen. Som lärare bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa samt att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarutbildning för årskurs 7-9, är behörig för undervisning i svenska och engelska och har en lärarlegitimation, men vi välkomnar även dig som är i slutskedet av din utbildning. Då språket är vårt främsta redskap behöver du ha goda kunskaper både i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som en fördel om du har:
* arbetat med anpassningar för barn i behov av särskilt stöd
* erfarenhet av att arbeta med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
* kunskap om digitala lärplattformar
* IT- intresse
Vi söker dig som är trygg, stabil och självgående samt en naturlig ledare i undervisningssituationen. Du har god förståelse för att elever tar till sig kunskap på olika sätt och har förmågan att ge en undervisning av hög kvalité utifrån elevernas olika förutsättningar.
Du är utåtriktad och relationsskapande och har lätt för att samarbeta med andra. Du planerar och strukturerar upp ditt arbete på ett effektivt sätt och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vi ser även att du är öppen samt ser fördelar med nya digitala lösningar och hjälpmedel.
Den här rekryteringen är brådskande och intervjuer kan komma att genomföras innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Grundskola Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson
9733049