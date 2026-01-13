Lärare i svenska årskurs 7-9 Vanstaskolan
Vill du vara med och utveckla lärandet för våra elever inom svenska ämnet? Är du en lagspelare med förmåga att skapa engagemang och nyfikenhet? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team!Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som lärare i Nynäshamns kommun får du en roll i en verksamhet som fyller en viktig samhällsfunktion. Du kommer att arbeta i arbetslag där alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för att målsättningen i våra arbetsplaner och styrdokument genomförs. Genom kollegialt lärande, kompetensutveckling och kommungemensamma ämneskonferenser utvecklar vi undervisningen.
I din roll som lärare i svenska ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Dokumentera och bedöma elevernas kunskapsutveckling och utifrån ett formativt förhållningssätt föra en dialog med eleven som för eleven framåt i sitt lärande.
Mentorskap ingår i uppdraget. Mentorskapet delas tillsammans med en kollega. Som lärare på Vanstaskolan ingår du i ett arbetslag där möjlighet till kollegialt lärande och samplanering ges.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Vanstaskolan är en grundskola i Ösmo rektorsområde med cirka 750 elever och 100 medarbetare. Skolan arbetar med skolutveckling och har tydliga framtidsvisioner. Vi arbetar i ett öppet klimat och med en god kollegial anda. På vår skola arbetar vi med att alla elever ska känna trygghet och ha lärande och utveckling i fokus. Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam där alla professioner ingår och som arbetar nära elever och personal. Vi utvecklar ständigt vårt arbete och i dagsläget har vi fokus på normer och värden, lärmiljöer och differentierad undervisning.
Vi som arbetar här har varierad bakgrund och erfarenhet och vår främsta uppgift är att erbjuda alla barn en trygg läroplats, med kunskapsinhämtning i fokus. Vi ska rusta våra barn och ungdomar för framtiden och erbjuda dem de verktyg de behöver. Vi erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö i enlighet med de lagar och direktiv som finns, för att ge alla elever en stabil kunskapsgrund att stå på.
I Nynäshamns kommun vill vi ge våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• lärarlegitimation och behörighet i ämnet svenska
• god kännedom om skolans styrdokument och läroplan
• goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
• kunskap och förmåga att använda digitala verktyg.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av undervisning inom grundskolan årskurs 7-9
• erfarenhet av att ha arbetat som mentor
• erfarenhet av arbete med elever med inlärningssvårigheter
• erfarenhet av arbete med särskilt begåvade elever.
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi behöver dedikerade lärare som kan bygga förtroendefulla, varaktiga relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi ser att du arbetar relationellt och är en tydlig ledare i klassrummet som samarbetar med ditt arbetslag på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Dina medarbetares olika kompetenser och ansvarsområden värderar du som dina egna och ditt bemötande är respektfullt och gör att andra kan trivas och utvecklas i din närhet. Dessa krav behöver du uppfylla för att vi ska kunna ha rätt kvalité på undervisningen.
Som person är du utpräglat kommunikativ, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och tydliga. I ditt arbete har du en naturlig fallenhet att planera och organisera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. Att hålla god kvalitet är en självklarhet för dig och du håller dig uppdaterad med senaste forskning och kvalitetsstandarder och tillämpar detta.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semesterväxling och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Detta tjänst kräver utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: ÖSM/2025/0022/023-16 Ersättning
