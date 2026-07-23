Lärare i svenska årskurs 7 och 8 Vanstaskolan
Nynäshamns kommun / Grundskollärarjobb / Nynäshamn Visa alla grundskollärarjobb i Nynäshamn
2026-07-23
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Som lärare i svenska på Vanstaskolan, årskurs 7–8, är du med och formar nyfikna tonåringar till trygga, tänkande och källkritiska medborgare. Här får du både följa elevernas utveckling nära och vara en viktig person i deras sista år i grundskolan.
Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete för elevernas bästa. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen, samtidigt som du bygger relationer och skapar en trygg, tydlig och varm lärmiljö. Du samarbetar tätt med elevhälsa, studiehandledare och kollegor i både ämneslag och arbetslag. Vi gillar när idéer blir verklighet – särskilt när de gynnar eleverna och gör undervisningen ännu bättre.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden.
Vanstaskolan är en F–9-skola i Nynäshamn med engagerade elever och ett kollegium som verkligen bryr sig – både om undervisning och om varandra. Vi är en del av Nynäshamns kommun, där man satsar på hållbara arbetssätt och hög kvalitet i undervisningen. Alla elever ska lyckas.
Hos oss möter du:
Ett ämneslag i svenska med både erfarna och nya kollegor
Nära ledarskap, tydlig kommunikation och korta beslutsvägar
En kultur där vi delar material, idéer och erfarenheter i stället för att uppfinna hjulet själva
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
Lärarlegitimation med behörighet i svenska årskurs 7–9
Minst 1–2 års erfarenhet av undervisning, gärna på högstadiet
Goda kunskaper i formativ bedömning och betygssättning enligt Lgr22
Trygg digital kompetens, t.ex. i lärplattformar och vanliga pedagogiska verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i kommunal grundskola
Erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd
Erfarenhet av kollegialt lärande, t.ex. lektionsobservationer eller utvecklingsgrupper
Intresse för digitalisering och utveckling av undervisning
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi tror att du är relationsskapande, tydlig och trygg i klassrummet. Du gillar att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du kan vara både varm och konsekvent samtidigt. Du trivs med att samarbeta, dela material, ge och få feedback och du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt när utmaningar dyker upp.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: 260811
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: ÖSM/2026/0001/023-15Kontakt
Sara Scot
Rektor
0852073501sara.scot@nynashamn.se
Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-520 680 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Rektor
Sara Scot sara.scot@nynashamn.se +46852073501 Jobbnummer
10010347