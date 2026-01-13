Lärare i svenska åk 7-9 till Odenskolan
2026-01-13
Har du ett genuint intresse för undervisning och skolutveckling? Odenskolan har en plats för dig som är legitimerad lärare i svenska.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Tjänsten innebär undervisning i åk 7-9 i svenska. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas bidra till arbetslagets utveckling genom att aktivt delta i konferenser och gruppens kompetensutveckling. Under nästa läsår kommer vi arbeta med språket i fokus för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever.
Din undervisning utgår från styrdokumentens krav på planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Utöver ordinarie undervisning och mentorskap förväntas du, tillsammans med övrig personal fokusera på och bidra till skolutveckling för att stödja alla elevers rätt till en trygg och utvecklande skolgång. Du har elevfokus och tror på varje elevs vilja och möjlighet att utvecklas och du varierar din undervisning efter elevernas behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och följa upp din undervisning
• använda metoder och arbetssätt som leder till elevers utveckling och bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• stödja elevers sociala utveckling
• skapa god miljö för lärande
• dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Odenskolan är en F-9 skola som ligger i Odensbacken. På skolan studerar idag cirka 300 elever, från förskoleklass till och med skolår 9. Odensbacken ligger ca 2,5 mil från Örebro med goda bussförbindelser.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
Du tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Det är viktigt att du samarbetar och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du en pedagogisk ledare i klassrummet och genom ditt engagemang bidrar till elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som svenskalärare
• kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssättTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 januari.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
