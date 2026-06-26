Lärare i svenska åk 7-9
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Habo Visa alla grundskollärarjobb i Habo
2026-06-26
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Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Hagabodaskolan är kommunens enda högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. På skolan går det drygt 600 elever. I Habo kommun har alla elever en egen dator (åk 7-9) och vi använder oss av både digitala och fysiska läromedel i undervisningen. Skolan totalrenoverades för några år sedan och är en moderniserad skola. Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande.Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i svenska i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap för en klass och sedvanligt arbete i arbets- och ämneslag.Kvalifikationer
Du som söker har legitimation för att undervisa i svenska i åk 7-9.Vi söker en person med stort engagemang när det gäller elever och deras kunskapsutveckling. Vi ser gärna att du är en flexibel, ansvarstagande, kreativ och utåtriktad person som månar om att samarbeta med elever och kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr Rektor
Susanne Olsson Berglund susanne.berglund@habokommun.se 036-4428067 Jobbnummer
9981565