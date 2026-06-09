Lärare i svenska åk 7-9
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i svenska i kombination med annat ämne, åk 7–9
Vi söker dig som är en trygg ledare och som brinner för att undervisa i bl.a svenska. Du vill vara med och skapa en stimulerande, strukturerad och inkluderande lärmiljö där elevernas språkliga självförtroende får växa. Med ett medvetet språkutvecklande arbetssätt väcker du elevernas nyfikenhet och lust att lära. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som lärare i svenska ansvarar du för undervisningen i årskurs 7–9. Din roll innebär att du planerar och genomför en undervisning som vilar på vetenskaplig grund, där du sätter det talade och skrivna ordet i centrum.
För att nå alla elever lägger vi stor vikt vid en varierad undervisning. Du förstår värdet av att varva litteraturläsning och skrivande med muntliga presentationer, digitala verktyg och interaktiva språkövningar.
I klassrummet är du en god och mycket trygg ledare som skapar en prestigelös atmosfär där eleverna vågar prata, skriva och utvecklas. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegor kring ämnesövergripande projekt och ett aktivt deltagande i skolans kvalitetsarbete. I tjänsten ingår även mentorskap.
Vi tror på att möta varje elev där de befinner sig språkligt och ge dem de verktyg de behöver för att uttrycka sig, analysera sin omvärld och lyckas i alla skolans ämnen.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i svenska och annat ämne för grundskolans årskurs 7–9.
Har ett tryggt och tydligt klassrumsledarskap som skapar studiero, trygghet och en inkluderande miljö.
Brinner för ett språkutvecklande arbetssätt och har förmågan att göra språkinlärning levande, relevant och engagerande för eleverna.
Ser styrkan i en varierad undervisning och kan anpassa dina metoder så att de passar olika lärstilar och åldersgrupper.
Har ett professionellt förhållningssätt till bedömning, där du väver in formativa metoder för att synliggöra elevernas progression mot kunskapskraven.
Är ansvarstagande och lösningsorienterad.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med 6 månaders provanställning. Tillträde HT 2026. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
174 62 SUNDBYBERG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Åström ida.astrom@noblaskolan.se Jobbnummer
9955344