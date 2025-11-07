Lärare i svenska åk. 7-9
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2025-11-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Staffanstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vill du jobba i en internationell miljö med kollegor från hela världen?
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg är en åk. 4-9 grundskola. Skolan är centralt belägen på söder i Helsingborg. IES Helsingborg har cirka 500 elever och vi öppnade skolan 2017. Skolan är nyrenoverad med en fantastisk karaktär.
Vi är en tvåspråkig skola där engelska och svenska används i den dagliga undervisningen. Vi har fokus på en trygg skolmiljö, språkutveckling och att våra elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg söker nu en svenska lärare för vikariat mellan mars 2026 - december 2026. Du skall vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö och vilja bidra till att bygga en trygg skola för våra elever baserat på våra tre grundpelare:
• Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen.
• En trygg miljö där ordning och reda råder, och där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig.
• En hög akademisk nivå.
Vi söker dig som är professionell, engagerad och kvalificerad lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen.
Vi tror att du är trygg, ödmjuk och handlingskraftig samt har en god förmåga till samarbete.
Att du har erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du bör kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.
Tjänsten kommer vara lagd med undervisning i åk 7-9. Mentorskap ingår i tjänsten.
Utdrag från belastningsregister är ett krav.
Tjänsten är ett vikariat med start mars 2026. Rekryteringen kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://helsingborg.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Helsingborg Kontakt
Nathalie Ågren nathalie.agren.helsingborg@engelska.se 073-401 88 50 Jobbnummer
9593331