Lärare i svenska åk 6-9 - Rosenholmsskolan
2026-01-14
Är du lärare i svenska?
Visöker efter en drivande lärare i svenska som brinner för att undervisa våra elever och ge de bästa förutsättningarna för att lyckas. Detta eftersom en av våra duktiga lärare i svenska ska gå på föräldraledighet.
I Forserum ligger Rosenholmsskolan som är Nässjö kommuns enda F-9 skola. Enligt prognosen så växer samhället och därav också skolan. För tillfället är det cirka 400 elever på skolan i åldrarna 6-16 år.
Forserum är ett mindre samhälle dit man tar sig enkelt från både Nässjö och Jönköping. Med tåg tar det cirka 15 minuter. Skolan har hög lärarbehörighet och verksamheten är i ständig utveckling. Eftersom det är Nässjö kommuns enda F-9 skola vill vi ta tillvara på dess fördelar. Beslutsvägarna är snabba och vi är flexibla i vårt arbetssätt.
Vi är en skola som arbetar med hela årskurser istället för klassuppdelningar. Vi har valt att göra detta för att kunna göra flexibla grupper utifrån tex ämne och/eller behov. Det är alltid minst två mentorer/klassföreståndare i varje klass. Vi har ett aktivt EHT-team med särskilda lärare kopplade till olika klasser. EHT-teamet träffas varje vecka och diskuterar elevärenden men också förebyggande arbete på både grupp- och individnivå.
Vårt mål på Rosenholmsskolan är att alla elever ska bli sedda och utmanade utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och behov.
För att alla elever ska känna en trygghet på skolan så lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som vi kallar STARS.
Vi utvecklar våra förmågor att respektera varandras olikheter och tillsammans arbeta med en stimulerande lärmiljö.
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Grunduppdraget är undervisning. Tillsammans med skolledning och kollegor leder och utvecklar du vardagen i skolan för en ökad måluppfyllelse. Du som söker behöver vara flexibel och kunnig inom många olika områden. Du gillar utmaningar och att hitta lösningar för enskilda elevers olika behov till att klara grundskolan.
I ditt uppdrag ingår undervisning i svenska på högstadiet och i årskurs 6. Du kan även komma att undervisa i språkmix extra svenska för de elever som inte läser ett tredje språk. Du kommer eventuellt att vara mentor i någon av årskurserna på högstadiet tillsammans med en eller flera kollegor.Kvalifikationer
* Har en lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska
* Är flexibel och är lyhörd för förändringar
* Har en god organisationsförmåga
* Har ett positivt förhållningssätt
* Tycker om utmaningar
* Visar ett starkt engagemang för våra elever
* Kan skapa ett gott arbetsklimat med både elever och personal
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
Månadslön
