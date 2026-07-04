Lärare i svenska åk 4-9
Stiftelsen S:t Thomas Skola / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-07-04
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Om jobbet
Sankt Thomas skola – en liten skola med stort hjärta i Lund
Sankt Thomas skola är en liten och familjär F–9-skola med cirka 100 elever, vackert belägen i det gröna Sankt Lars-området i Lund. Vi har även en förskola i anslutning till skolan. Skolan har katolsk profil, men undervisningen är helt fri från konfessionella inslag. Hos oss står elevens utveckling, trygghet och nyfikenhet i centrum – i en varm och inkluderande miljö där alla blir sedda.
Nu söker vi en lärare i svenska för årskurs 4–9 på 100% som vill vara med och göra skillnad i elevernas vardag.Publiceringsdatum2026-07-04Om tjänsten
Du kommer att undervisa i flera klasser i åk 4-9. Vissa klasser är blandade. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Hos oss finns möjlighet att påverka och utveckla undervisningen i en trygg och överskådlig miljö.
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation med behörighet i svenska för åk 4–9
Har lätt att samarbeta och att arbeta tillsammans med kollegor i ett nära team
Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och en varm inställning till elever
Vill vara del av en liten skola där relationer och gemenskap står i fokus
Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande, men inte ett krav
Vi erbjuder dig:
Ett nära samarbete med kollegor
En skola med tydliga värderingar, där elevernas utveckling står i fokus
Möjlighet att bidra till skolutveckling i en kreativ och stödjande miljö
Engagerade elever och föräldrar i ett tryggt arbetsklimat
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: rektor@sanktthomasskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen S:t Thomas Skola
, http://www.sanktthomasskola.se
Sankt Lars Väg 1 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
S:T Thomas Skola, Stift Jobbnummer
9992648