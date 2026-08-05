Lärare i SVA på Slättagårdsskolan F-3
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Ronneby Visa alla grundskollärarjobb i Ronneby
2026-08-05
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Vill du vara med och forma framtidens F–3‐verksamhet i en skola i förändring?
Slättagårdsskolan ligger i Kallinge och kommer till hösten ha ca 250 elever i verksamheten, som omfattar förskoleklass, åk 1-3 samt fritidshem.
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i grundskolan.
I uppdraget ansvarar du självständigt för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och behov, med målet att främja kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tillsammans med arbetslagen på skolan bidrar du till att utveckla och upprätthålla skolans värdegrund och kunskapssyn, där ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet. Du visar engagemang och initiativförmåga och medverkar i skolans systematiska kvalitetsarbete.
I rollen bidrar du till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö. Du arbetar för att motivera eleverna och stärka deras vilja och förmåga att lära. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och säkerställer att dokumentation sker enligt gällande krav.
Tjänsten är på 80% och tidsbegränsad t.om. 2026-12-18.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Du ska ha en lärarlegitimation, med behörighet att undervisa i aktuella ämnen för tjänsten. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning.
Kompetens
Du har erfarenhet och kompetens i läs- och skrivutveckling.
Lagkrav
Då utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav för arbete inom skola, måste ett sådant visas upp för dig som kan bli aktuell för tjänsten, du hittar ansökan om utdrag hos polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Kommunikation
Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke.Erfarenheter
Du har god kännedom om och erfarenhet av att arbeta utifrån grundskolans styrdokument samt dokumentationskrav.Erfarenheter
Du har erfarenhet av att undervisa i aktuell årskurs.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast. .
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
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För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338139-2026-73". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Nina Gruner nina.gruner@edu.ronneby.se +46457617137 Jobbnummer
10022789