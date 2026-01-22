Lärare i Sv/SvA årskurs 7-9
Som medarbetare på British Junior får du möjlighet att vara en del av ett starkt värderingsstyrt team som arbetar mot högt ställda mål. Du är en viktig medspelare i ett lagarbete där vi alltid strävar efter att förbättra oss och utveckla vår verksamhet. Du agerar som en kulturbärare och en god representant för våra värderingar och är alltid ett gott föredöme för våra elever.
Vi söker nu en lärare i Sv/SvA för årskurs 7-9.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och som är behörig att undervisa i Sv/SvA i årskurs 7-9. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa en lärmiljö där varje elev blir sedd, och du brinner för att få alla eleverna att förstå och utvecklas så långt som möjligt. Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling och till kollegialt lärande. Du ser arbetet i arbetslaget som en förutsättning för hög måluppfyllelse och försöker tillsammans med lärare och skolledning utveckla undervisningens innehåll och metoder på ett systematiskt sätt.
Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden och därför ser vi fram emot din ansökan idag.
För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!
Välkommen till British Junior! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare British Schools AB
(org.nr 556751-6389), https://www.britishschools.se/ Jobbnummer
