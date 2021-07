Lärare i Sv/NO/Eng som klasslärare till Hagenskolan åk 4 - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-07-08I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-07-08Till vår skola söker vi nu en lärare i Svenska, NO och Engelska som också ska vara klasslärare i åk 4.Hagenskolan är en grundskola med 320 elever från förskoleklass till årskurs sex och fritidshem. Skolan är centralt placerad i Hagenområdet med bra kommunikationer och närhet till hav och natur.Skolgården är en levande plats och utomhuspedagogik är ett inslag i undervisningen. Där finns också en liten skolträdgård. Kunniga pedagoger ser till att varje barn möts och utvecklas från sin egen nivå, från förskoleklass till årskurs sex och genom en meningsfull fritid på fritidshemmet. Skolan har en aktiv föräldraförening, HFF. Hagenskolans tre ledord för verksamheten är trygghet, arbetsglädje och kunskap.I tjänsten ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av ämnena Svenska, NO och Engelska samt att vara klasslärare. Du ingår i arbetslag för åk 4-6 och arbetar tätt främst med klassläraren i parallellklassen. Du är väl insatt i skolans styrdokument och använder pedagogiska planeringar som grund för ditt arbete. Du är också trygg i att dokumentera i dina ämnen.Viktiga delar i arbetet är värdegrundsuppdraget. Du tar ett helhetsansvar och arbetar för en trygg miljö för alla elever på skolan. Som person vill vi att du är ansvarsfull, lösningsfokuserad, har ett positivt förhållningssätt samt har förmåga att skapa goda relationer med både barn och vuxna. Detta förutsätter att du har god samarbetsförmåga, kan ta eget ansvar och är flexibel. Hoppas att du vill bli en i vårt team!Vi söker Dig som är legitimerad lärare i Svenska, NO och Engelska. Vi tror att du har några års erfarenhet av läraryrket. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att individualisera och variera undervisningen för att skapa lust till lärande och det anses meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever som har särskilda behov.Vi tror att du:Är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidare.Har ett bra bemötande samt att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera mot elever, föräldrar och kollegor.Är lyhörd och har förmågan att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov.Har förmåga att skapa goda relationer och möter eleverna utifrån deras individuella förutsättningar.Har en positiv grundinställning och god samarbetsförmåga.Vi ser framemot din ansökan, varmt välkommen till oss på Hagenskolan.Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.Välkommen med din ansökanÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-22Göteborgs kommun5853262