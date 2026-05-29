Lärare i sv/eng till Norrevångskolan
2026-05-29
Norrevångskolan i Mörrum söker en legitimerad och engagerad lärare i svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ämneslag som planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen.
Tillsammans med dina kollegor ansvar du för att:
skapa och utveckla en trygg miljö som lockar och utmanar elevernas utveckling, inflytande och lärande
stödja och inspirera eleverna till att nå uppsatta mål
förbereda, utvärdera och dokumentera verksamheten
utveckla en god relation till eleverna och samverka med deras föräldrar i din roll som undervisande lärare och mentor
Krav för tjänsten:
Legitimerad grundskollärare åk 7-9 med behörighet i svenska och engelska.
Meriterande för tjänsten:
Behörighet i ytterligare ämne
Erfarenhet av att ha arbetat i grundskolan åk 7-9
Kunskaper om hur man möter och undervisar elever med NPFDina egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare i klassrummet. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med dina elever, vilket skapar en arbetsmiljö präglad av studiero och ömsesidig respekt. Du är en engagerad lärare som hittar undervisningsmetoder och förhållningssätt som fångar och väcker nyfikenhet att lära sig mer.
Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga och att du bidrar till positiv energi till kollegiet. Du är prestigelös i din yrkesroll och ser ett stort värde i att utbyta erfarenheter med kollegor för att tillsammans utveckla skolans pedagogiska arbete.
Om arbetsplatsen
Norrevångskolan ligger i Mörrum med närhet till Mörrumsån, golfbana, ishall och skogsområden vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter. På Norrevångskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska känna trygghet, delaktighet samt motivation och lust att lära. Skolans fokus är att ge alla elever en meningsfull skolgång och möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och SFI.
Information om tjänsten
Anställningsform: ferietjänst, visstid under läsåret 26/27 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 2026-08-06
Sista ansökningsdag 2026-06-14Övrig information
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Ange löneanspråk i ansökan.
För mer information kontakta:
Jenny Altin, rektor, 0454-30 78 88
Sveriges Lärare, 0454-811 86, mailto:karlshamn@sverigeslarare.se
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
For att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
