Lärare i sv/eng åk 7-9 Tunaholmsskolan, vikariat
2026-01-13
Tunaholmsskolan är en mångkulturell 7 - 9 skola centralt belägen i Mariestad. På skolan studerar ca 335 elever och personalen arbetar i fyra olika lag kring eleverna. Genom att stödja, stimulera och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Det är viktigt för oss att alla känner tillhörighet och trivs. Skolan är viktig och vi lär för livet.
Om du gillar lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande med elevernas behov i centrum hoppas vi att få möjlighet att arbeta tillsammans med dig!
Nu söker vi en kompetent vikarie i svenska och engelska för vårterminen.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska och engelska i årskurs 8-9, samt undervisning i svenska/engelska som språkval.
Du ingår i ett arbetslag och delar också mentorskap för en klass. I lagarbetet runt elevernas kunskapsutveckling bidrar du tillsammans med kollegor till att se helhetslösningar i undervisningen utifrån såväl gruppens som individens behov.
Du sätter ur socialt och pedagogiskt perspektiv elevens bästa i centrum samt bedriver och utvecklar ditt arbete utifrån vetenskap och beprövad pedagogisk erfarenhet på egen hand och tillsammans med andra.
Tjänstens omfattning ligger på 100% men 50-100% är eventuellt aktuellt i överenskommelse vid kompetens i ett av de två efterfrågade ämnena. Vikariatet sträcker sig till och med 17 juni.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska och/eller engelska för åk 7-9. I andra hand söker vi dig som har erfarenhet av undervisning på högstadiet och kompetens arbetsgivaren bedömer adekvat för att undervisa elever i språken engelska och svenska.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande till goda datakunskaper. Vidare är du en god kommunikatör och har förmåga att skapa förtroende i relation till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Detta arbete ställer krav på ledarskapskompetens, ansvarstagande, god samarbetsförmåga, flexibilitet och lösningsfokus i undervisningen. Du som lärare har fokus på att skapa trygghet och studiero i klassrummet som grundförutsättningar för lärande. Du formar språkundervisningen utifrån ett helhetsperspektiv där elever uppmuntras att vilja och våga kommunicera. Det är också viktigt för dig att differentiera undervisningen utifrån den elevgrupp du möter. Vidare har du ett tydligt och relationellt ledarskap som präglas av en strukturerad och tillgänglig lärmiljö och undervisning.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatumet.
Varmt välkommen till oss på Tunaholmsskolan!
