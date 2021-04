Lärare i spelprogrammering och spelgrafik - Academedia Support AB - Gymnasielärarjobb i Göteborg

Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg2021-04-08LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. Vill du vara med och utbilda framtidens spelutvecklare?LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg bedriver bland annat gymnasieutbildningar med inriktning mot spelutveckling och spelgrafik. Gemensamt för alla LBS utbildningar är att vi ser till elevens kreativa ådra vilket skall genomsyra hela gymnasieutbildningen. LBS Göteborg har odlat många duktiga spelgrafiker och spelprogrammerare genom åren och vi sätter stor stolthet till våra utbildningar! Läs mer om skolan på www.lbs.se/goteborg 2021-04-08LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg söker nu lärare för undervisning inom spelgrafik och spelprogrammering. Tjänsten som lärare i spelgrafik är ett föräldravikariat på 20%. I kombination med kunskaper inom spelprogrammering kommer tjänstens omfattning öka.Lärare i spelgrafikDu kommer att ansvara för kurserna Digitalt skapande, Medieproduktion och Animation. Kunskaper i Photoshop, Autodesk Maya samt projektledning är mycket viktiga för att kunna handleda eleverna i att skapa egna spel. Tillsammans med dina andra kollegor inom spelutveckling initierar du och driver kreativa ämnesövergripande projekt med fokus på spelgrafik.Lärare i spelprogrammeringDu kommer att ansvara för kurserna Programmering 1 & 2 för teknikprogrammets elever inom spelprogrammering. Du kommer också, tillsammans med våra spelgrafiklärare, handledare eleverna i Digitalt skapande 1 & 2. Kunskaper i mjukvaruhantering och projektledning är viktiga för att kunna handleda eleverna i att skapa egna spel. Tillsammans med dina kollegor initierar du och driver kreativa ämnesövergripande projekt med fokus på spelutveckling. Det krävs mycket goda kunskaper i C# och spelmotorn Unity samt grundläggande kunskaper inom speldesign.Du är en ansvarstagande individ med fokus på uppdraget. Du är en tydlig ledare som snabbt kan sätta dig in skolans styrdokument. Du är positiv och lättsam i din kontakt med ungdomar. I undervisningen kopplar du samman teori och praktik och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Som lärare på LBS är du utvecklingsinriktad och öppen för att utmana dig själv, din undervisning, dina kollegor och dina elever. Du arbetar med formativ bedömning och ämnesövergripande tillsammans med dina kollegor. Branscherfarenhet är meriterande. Lärarbehörighet/legitimation prioriteras. Beskriv gärna övriga kompetenser inom medieområdet då det kan öppna upp sig för undervisning i andra kurser förutom de som anges om tjänsten här ovan.Frågor och ansökanFrågor besvaras av rektor Josefin Claesson på 0702-981 725, josefin.claesson@lbs.se eller Gustav Kronqvist på 0761- 005 840, gustav.kronqvist@lbs.se Du söker tjänsten via vår hemsida senast den 25 maj, men rekrytering kan även ske under ansökningsperioden.Annonsförsäljare med anledning av denna annons undanbedes.Om LBSLBS - Kreativa gymnasiet är en del av AcadeMediakoncernen och består idag av 14 skolor. Skolan erbjuder två högskoleförberedande gymnasieprogram: Estetiska programmet med inriktningarna Spelgrafik och Kreativ Kommunikation samt Teknikprogrammet med inriktningarna Spelutveckling och Systemutveckling. Vi håller till i helt nyrenoverade lokaler på Östra Hamngatan 13 och har ca 360 elever.LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år och som kännetecknas av hög kvalité, medarbetar- och elevnöjdhet, stolthet och trygghet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerade arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt. Självklart omfattas din anställning på LBS - Kreativa gymnasiet av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, företagshälsovård och ett generöst friskvårdsbidrag.LBS arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats och satsar på kompetensutveckling och systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete för hela personalen. LBS arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats och satsar på kompetensutveckling och systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete för hela personalen. Vi erbjuder också 5000:- i friskvård/kompetensutvecklingsbidrag per år.Om AcadeMediaMed över 12 000 medarbetare är AcadeMedia en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Läs gärna mer på www.lbs.se eller www.academedia.se.