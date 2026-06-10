Lärare i spanska, vikariat
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet / Gymnasielärarjobb / Enköping Visa alla gymnasielärarjobb i Enköping
2026-06-10
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Westerlundska gymnasiet har fördelarna från både den lilla och den stora gymnasieskolan. Hos oss erbjuds en stimulerande vardag i samlade studiemiljöer som andas studiero. Tack vare nära samarbete med studie- och yrkesvägledning, elevhälsa och pedagogiskt stöd har vi möjlighet att se och möta varje elevs enskilda behov.
Skickliga och entusiastiska pedagoger håller i undervisningen och vi har högre andel legitimerad personal än rikssnittet. Entreprenörskap är en viktig del i våra utbildningar vilket genom åren resulterat i flera priser och utmärkelser.
I vår skolrestaurang lagas god och nyttig mat, på plats i skolans kök. Vi ger goda möjligheter till kompetensutveckling och arbetar även med friskvård.
Westerlundska gymnasiet ligger placerad centralt i nya fina lokaler i Enköping. I närheten av skolan går direktbussar till Uppsala och Västerås och på promenadavstånd ligger järnvägsstationen. Med tåg tar det 45 minuter till Stockholm och 15 minuter till Västerås.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning och bedömning. Med digitala verktyg som naturliga inslag i arbetet ges du mycket goda möjligheter att arbeta varierat. Våra elever har god tillgång till IT-verktyg och alla har 1:1 lösning. Kvalifikationer
Önskvärt är att du som söker har lärarlegitimation med behörighet i spanska för gymnasiet eller erfarenhet av undervisning.
Du anpassar din undervisning efter elevernas behov och förkunskaper och har fokus på elevernas måluppfyllelse.
Du är lyhörd, flexibel och samarbetar bra med andra människor.
Det är viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra och tar hänsyn till detta i undervisningen.
Tjänsten är tidsbegränsad under läsåret 26/27 och deltid på 30%.
Rekryteringsprocessen pågår under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden är slut.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-06-10 .
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.
Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Sandbrogatan 2A (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Kontakt
Programrektor
Kristin Lindgren kristin.lindgren@enkoping.se 0171-62 55 53 Jobbnummer
9957316