Lärare i spanska till Mörmoskolan 7-9
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hammarö Visa alla grundskollärarjobb i Hammarö
2026-06-12
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
Mörmoskolan 7-9 flyttade till läsåret 24/25 in i helt nybyggda lokaler. Inför läsåret 25/26 har vi cirka 260 elever fördelade på 10 klasser och är en skola där elever och lärare gemensamt formar framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare med legitimation och behörighet att undervisa i spanska för årskurs 7-9. Som lärare på Mörmoskolan 7-9 kommer du i nära samarbete med kollegor arbeta systematiskt för att tillgängliggöra undervisning och lärmiljön för alla elever. Du ser och tillämpar olika pedagogiska lösningar för att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans med andra.
På Mörmoskolan tror vi på att tillitsfulla relationer är grunden för lärande. Du är duktig på att skapa sådana relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tillvaratar elevernas intresse som ett sätt att delaktiggöra, utmana och lära.
Din undervisning präglas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där du anpassar undervisningen efter elevernas behov genom ledning, stimulans och extra anpassningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska för åk 7-9.
• har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov.
• är en tydlig, trygg och prestigelös ledare i klassrummet.
• har ett elevnära förhållningssätt och ser elevdelaktighet som en självklar del av lärandet.
• är skicklig på att skapa tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Tillsättning av tjänsten kan endast göras under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Inför anställning krävs att du lämnar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning.
Tidsbegränsad anställning, till och med juni 2027
Omfattning: 50%
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331196". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marina Edman Hellgren marina.edman-hellgren@hammaro.se 054-29 21 14 Jobbnummer
9960810