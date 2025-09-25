Lärare i spanska till Kunskapsskolan Borås
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2025-09-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Borås
, Härryda
, Tranemo
, Ale
, Partille
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/larare-i-spanska-till-kunskapsskolan-boras-2.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 30 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Borås söker en legitimerad lärare i spanska för årskurs 6-9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Borås är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader, en för förskoleklass-åk 3 och en för åk 4-9, med idag cirka 190 respektive 510 elever. Skolan startade 2008 och ligger på regementsområdet i Borås. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har goda studieresultat.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på elevernahar vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala webportal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker lärare i spanska för årskurs 6-9. Du ska vara väl förtrogen med läroplan LGR-22 och gärna erfarenhet som lärare.
Meriterande kvalifikationer
Lärarlegitimation
Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga.
Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Deltid 50%
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start så snart som möjligt
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 11 oktober 2025.Observera att vi intervjuar löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med din ansökan.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta:
Rektor Björn Nyman påbjorn.nyman@kunskapsskolan.seel
ler via telefon 0733-229905
Biträdande rektor åk 7-9 Eleni Vasiliagou påeleni.vasiliagou@kunskapsskolan.seel
ler via telefon 0733-027254
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida,https://www.kunskapsskolan.se/om-oss/hur-vi-arbetar
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kunskapsskolan Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9526123