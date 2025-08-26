Lärare i spanska till Hagaskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-08-26
Är du legitimerad lärare i spanska och vill bidra till Hagaskolans utvecklingsarbete? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Hagaskolan är en grundskola för åk 4-9 med ca 500 elever och 60 medarbetare. Våra ledord är trygghet, glädje, framtidstro och lust att lära. Vi har 20 klasser, varav 12 är klasser med musikprofil med inriktning körsång. Norrköpings musikklasser samarbetar och genomför konserter med Norrköpings symfoniorkester och andra aktörer. Utöver elevernas kunskapsutveckling arbetar vi också aktivt med deras personliga och sociala utveckling.
Vår ambition är ett professionellt förhållningssätt i vårt bemötande. Vi synliggör elevernas utveckling genom att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Vi planerar och genomför differentierad undervisning, ger återkoppling och formativ bedömning till våra elever. Vi tar hand om våra nyanställda och ger dem en känsla av gemenskap. Bli en i vårt gäng!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Du arbetar med att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån skolans styrdokument, både individuellt och tillsammans med kollegorna i arbetslaget respektive ämneslaget.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i spanska i årskurs 6-9. Du har erfarenhet av undervisningoch att är väl insatt i skolans styrdokument. Vana vid att arbeta med digitala verktyg är en nödvändighet.
Vi söker dig som är trygg i din lärarroll med förmågan att leda, utveckla och motivera andra. Du är pålitlig och har en god pedagogisk förmåga där du anpassar din kommunikation utifrån individ och situation.
Du är lyhörd i ditt bemötande gentemot andra och skapar positiva relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Du har en positiv elevsyn och vill bidra till elevernas och skolans utveckling genom drivkraft och uthållighet inte bara i det egna ämnet utan kan även se skolan ur ett helhetsperspektiv.
Då vi jobbar med barn ser vi att du trivs i en dynamisk miljö och att du behåller lugnet och prioriterar klokt även stressiga situationer. Ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet. Tjänsten kräver också att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på deltid, 36%
Tillträdesdatum: 1 september eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 augusti
Kontakt: Biträdande rektor Anders Lundstöm, anders.lundstrom@norrkoping.se
, 011-15 33 58
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
