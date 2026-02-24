Lärare i spanska till Bors skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning

Välkommen att söka tjänsten som lärare i spanska på Bors skola.
Välkommen att söka tjänsten som lärare i spanska på Bors skola.
Bors skola är en trevlig 7-9 skola med omkring 200 elever, strax utanför Värnamo. Skolan inre och yttre miljö genomgick 2019 en omfattande renovering och erbjuder idag ljusa, flexibla och inbjudande undervisningslokaler och arbetsrum. Skolan arbetar bland annat med uppsatta mål kring lärmiljö, närvaro och studiero.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa elever i spanska på Bors skola och på en annan skola. I ditt arbete ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra vår verksamhet. På skolan kommer du att ingå i både arbetslag och ämneslag. I arbetslagen har vi ett nära samarbete och god stöttning av varandra. I tjänsten ingår också att vara mentor för en klass. Viss del av tjänsten kan komma att genomföras på skolans resursenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i spanska för årskurs 6-9. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Du inser värdet i att skapa goda relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har god vana inom digital teknik samt har höga krav på att göra undervisningen tillgänglig för alla.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Urval och intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
