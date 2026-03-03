Lärare i spanska till Ätradalsskolan
2026-03-03
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Ätradalsskolan är en högstadieskola med omkring 260 elever i årskurs 7-9 belägen i Timmele i det norra området av Ulricehamns kommun. På skolan är varje årskurs uppdelad i fyra paralleller. Skolan består av en större enplansfastighet samt en idrottshall. På skolan finns ett bemannat bibliotek, en matsal med bespisningspersonal som tillagar all mat som serveras på skolan, ett bemannat uppehållsrum/cafeteria där eleverna kan vara under raster samt ett bemannat vaktmästeri.
Det finns tre arbetslag på skolan, varje arbetslag är kopplat till en årskurs men samarbetar även övergripande kring alla elever som går på skolan. Till varje arbetslag hör en arbetslagsledare som också sitter med i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och skoladministratör. På skolan arbetar vi aktivt med att utveckla läs- och skrivförmågan hos våra elever samt jobbar aktivt för en ökad skolnärvaro.
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare i spanska för en deltidstjänst. Tjänsten kan med fördel kombineras med undervisning i annat ämne, företrädesvis svenska, och därmed omfatta en heltidstjänst (100 %).
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du är delaktig i att utveckla undervisningen och bidrar aktivt till skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Du arbetar för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där undervisningen anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att bredda undervisningens innehåll och arbetssätt för att främja alla elevers lärande och delaktighet.Beroende på tjänstgöringsgrad kan tjänsten även innefatta mentorskap och pedagogiskt ansvar för en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska på högstadiet. Behörighet i ytterligare ämnen är meriterande. Det är även en fördel om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högstadiet.
I ditt arbete visar du god samarbetsförmåga genom att lyssna, kommunicera och hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du drivs av att se elever utvecklas och nå sina mål, och du har ett starkt engagemang för att möta varje elev utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Både som person och i din yrkesroll är du lugn, trygg och stabil. Du har förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer samt kan skilja på det personliga och det professionella i ditt uppdrag som lärare.
Bifoga examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun, Ätradalsskolan
Ellen Bodenhem Pansar ellen.bodenhempansar@ulricehamn.se 0321-59 55 33
