Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Grundskolelärarjobb / Hultsfred2021-04-13På Albäcksskolan skapar vi tillsammans drömmar om framtiden. På vår skola är det viktigt att eleverna får möjlighet att känna tilltro till sin förmåga samt att kunna fungera väl tillsammans med varandra och det omgivande samhället. För att nå dessa värden försöker vi leva efter mottot Ha kul på vägen. Vi vill att varje dag ska skapa känslan av lust att lära -lära för livet med fokus på motivation och meningsfullhet.Albäcksskolan är en 7-9 skola i centrala Hultsfred. På skolan finns ca 370 elever som tillsammans med personalen är uppdelade i arbetslag.2021-04-13Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen.Vi arbetar i ett utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i lärgrupper. Syftet med lärgruppens arbete är att få syn på och utveckla sin egen roll i undervisningen tillsammans med kärleksfulla och utmanande kollegor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i spanska, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag, en lärgrupp samt en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som behörig pedagog inte har något mentorskap utan finns mer i undervisning och planering.Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska. Vi ser mycket positivt på om du har behörighet i något annat ämne och är då intresserade av att tillsammans med dig se över möjligheter i tjänstens innehåll.Tjänsten är en deltidstjänst men kan komma att kombineras med undervisning i spanska även på Hultsfreds Gymnasium eller i andra ämnen.Din undervisning präglas av ett elevperspektiv där du arbetar språk- och kunskapsutvecklande, kooperativt och digitalt. Du gör medvetna val för att höja elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. Du ser det kollegiala lärandet och goda relationer som en framgångsfaktor för att lyckas i ditt uppdrag.ÖVRIGTUrvalsarbetet och Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt!Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Vi har valt Offentliga Jobb som rekryteringskanal för att marknadsföra våra lediga tjänster och vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Hultsfreds kommun, För- och grundskola5689456