Lärare i Spanska på Oxelöskolan
Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oxelösund
2026-03-09
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Oxelöskolan togs i bruk i augusti 2021. Från hösten 2025 infördes en ny skolorganisation i Oxelösunds kommun och på Oxelöskolan är nu ca 350 av kommunens åk 7-9 elever inskrivna. Lokalerna och möblerna är nya och väl anpassade för en modern undervisning. Skolan samarbetar också med Kulturskolan som finns i samma hus.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Inför kommande läsår 2026/2027 söker vi nu personal till en tjänst som lärare i moderna språk spanska, omfattning ca 50%, modersmål spanska ca 10% samt studiehandledning spanska max 10%. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra lärare på skolan. Som lärare bedriver du kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i grundskolan med behörighet att undervisa i moderna språk - spanska. Legitimation i annat ämne som skolan har behov av är meriterande.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer.
Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling samt förstår vikten av att undervisningen ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder.
Du delar vår uppfattning om att vi som skola är till för eleven och att det innebär att vi måste anpassa oss efter varje enskild elevs förutsättningar, intressen och behov. Du ser det positiva i varje enskild individ och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig och att ditt bemötande som lärare är en av de viktigaste faktorerna till elevernas framgång.
Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga egenskaper arbets- och initiativförmåga samt ansvarsfullhet och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
