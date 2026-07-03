Lärare i spanska på Hjortsjöskolan 7-9
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vaggeryd Visa alla grundskollärarjobb i Vaggeryd
2026-07-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
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eller i hela Sverige
er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i spanska på plats på Hjortsjöskolan (ca 50%).
Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument, samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter.
Vi arbetar för att alla barn ska känna ansvar, visa respekt och hänsyn för människor och miljö. Vi ska erbjuda en meningsfull verksamhet från att eleven kommer på morgonen till att eleven går hem för att lyckas krävs att varje medarbetare utifrån sin kugghjulsposition kuggar i övriga för att få helheten att fungera och att skolans VI växer!Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kompetenser och är intresserad av lärande och skolutveckling. Vi förutsätter att du möter utmaningar och pedagogiska frågor på ett öppet och nytänkande sätt och bidrar med dina kompetenser in i hela laget.
I klassrummet är du är en tydlig pedagogisk ledare som skapar tillit, engagemang, trygghet och tillgänglighet. Du förväntas arbeta utifrån ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt, detta får du introduktion och utbildning i samband med starten.
Att samverka och etablera goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor samt externa aktörer är självklart i din roll.
Du dokumenterar och följer upp kring varje elev och har kontinuerlig dialog med både elever, ämneslärare, mentorer och vårdnadshavare.
Du är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i spanska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt ö.k.
Arbetstid: Dagtid. möjlighet till arbete enbart spanska 50%
eller annan sysselsättning än 100%
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vid anställning är du skyldig att uppvisa registerutdrag från polisens belastningsregistret.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/81". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
567 32 VAGGERYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Glenn Rothén glenn.rothen@vaggeryd.se Jobbnummer
9990490