Lärare i spanska och svenska åk 6-9
Skurups kommun, Rydsgårdsskolan / Grundskollärarjobb / Skurup Visa alla grundskollärarjobb i Skurup
2025-10-22
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vill du vara med och forma framtidens undervisning i en trygg och utvecklingsinriktad skolmiljö?
Rydsgårdsskolan söker nu en engagerad och behörig lärare i spanska och svenska för årskurs 7-9. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i både spanska och svenska och ingå i ett arbetslag med kollegor som brinner för elevernas utveckling. I spanska undervisar du åldrarna årskurs 6-9 och i svenska årskurs 7-9.Kvalifikationer
* Har lärarlegitimation med behörighet i spanska och svenska för grundskolans senare år.
* Har god pedagogisk förmåga och ett inkluderande arbetssätt.
* Är trygg i din lärarroll och har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Vill bidra till skolans utveckling och delta aktivt i kollegialt lärande.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Skurups kommun, Rydsgårdsskolan
Rektor
Henric Nilsson
