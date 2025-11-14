Lärare i spanska och matematik åk 6-9
2025-11-14
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Är du lärare i spanska och matematik? Vill du arbeta för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Då kan det vara dig vi söker till Björkvallsskolan!
Björkvallsskolan är en trivsam skola för årskurs 6-9, nära naturen, belägen i Uppsala kommun, där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig eleverna trygga och får hjälp i skolarbetet av behöriga lärare.
Vi ser att det är viktigt med en lugn studiemiljö för att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper och förmågor. På skolan finns ett komplett elevhälsoteam.
Björkvallsskolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete i syfte att skapa trygghet, ansvar och jämlikhet under elevernas hela skolgång, och arbetet involverar såväl pedagoger som elevhälsan. På vår skola är alla elever välkomna.
Här kan du läsa mer om Björkvallsskolan (https://bjorkvallsskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena spanska och matematik. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Tjänsten innebär mentorsskap tillsammans med en kollega, du ingår i såväl arbetslag som ämneslag och kan med rätt kvalifikationer få rollen som ämnesansvarig i moderna språk.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i spanska och matematik i årskurs 6-9. Har du behörighet att undervisa i ytterligare ämne, gärna svenska eller engelska ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt och it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Johan Thalin, rektor, 018-727 78 81.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
