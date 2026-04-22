Lärare i spanska och annat ämne
2026-04-22
Brinner du för att bygga relationer, väcka nyfikenhet och skapa lust att lära? Då kan det här vara en tjänst för dig. Vi söker en lärare i spanska och annat ämne som vill inspirera och engagera eleverna i deras lärande.
På promenadavstånd från Eskilstuna centrum ligger Djurgårdsskolan med sina 800 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan ligger nära Djurgårdens parkområde och Odlarskogen, med fina strövområden och motionsspår. Här finns också Gamla Stadens Musikklasser som elever från hela Eskilstuna kommun kan söka till. Många elever väljer att söka till oss, vilket vi är glada för!
Hos oss arbetar kompetenta och engagerade medarbetare, och vi erbjuder dig goda förutsättningar till personlig utveckling. Vi har samarbeten även utanför skolan, till exempel med Mälardalens universitet för att inkludera både aktuell forskning och beprövad erfarenhet i vår skolutveckling.
Som lärare i spanska och ytterligare ett ämne planerar, undervisar och utvärderar du lektioner för årskurs 6-9. Med kreativitet och engagemang förmedlar du kunskap i dina ämnen, samtidigt som du arbetar aktivt med att skapa en inkluderande och inspirerande undervisning som motiverar eleverna. Vi utgår från elevernas egna intressen, behov och utveckling, därför behöver du engagera eleverna i undervisningen men också möta deras olika behov i klassrummet. Du tillhör arbetslag 7-9 och är mentor i en klass på högstadiet. Du samarbetar nära dina ämneskollegor, där ni utbyter kunskaper och erfarenheter för att främja elevernas lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska och ytterligare ämne för årskurs 6-9. Det är meriterande om du är behörig i svenska. Har du en pågående utbildning som avslutas inom kort går det också bra. Du har erfarenhet av undervisning och har arbetat utifrån aktuell läroplan.
För att trivas i rollen behöver du vara en tydlig och flexibel ledare med ett inkluderande ledarskap. Du samarbetar gärna med andra och skapar trygghet genom att lyssna in elevernas olika behov. Du är bra på att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du vill utvecklas i din roll och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261171".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
631 86 ESKILSTUNA
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rekryteringskonsult
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se
