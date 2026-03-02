Lärare i spanska och annat ämne
2026-03-02
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Klockarskolan är Säters kommuns skola för elever i årskurs 7-9. I vår verksamhet arbetar ca 360 elever (5 klasser/årskurs) och 50 personal. Vi är organiserade i ämnes-, lär- och mentorsteam och arbetar kontinuerligt för goda relationer, inkluderande lärmiljöer och en hållbar arbetsmiljö.
Elevernas och lärarnas arbete förstärks med mentorer, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare, elevcoach, expedition (administratörer med IT-kompetens och skolledning) och Elevhälsa (bl.a. specialpedagog, kurator och skolsköterska).
För att underlätta vårt arbete för en bra studietid arbetar vi med stöd av trivselrutiner och alla elever och personal har en egen dator. Vi arbetar främst i programmen Office365, Gleerups, Digiexam, Schoolsoft och Skola24.Kvalifikationer
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Ersättning
