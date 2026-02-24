Lärare i spanska med möjlighet till SVA
2026-02-24
JENSEN gymnasium Göteborg är ett teoretiskt gymnasium med bästa läge centralt vid Bastionsplatsen, intill kanalen. Vi erbjuder natur-, teknik-, ekonomi- och samhällsprogrammet. Vi är ett team av engagerade lärare och skolledare som söker en ny lika kompetent och engagerad kollega!
Träning för verkligheten och bildning är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vårt mål är att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Vi tycker det är viktigt med kollegial samsyn knutet till upplägg av undervisningen, bedömning och återkoppling. Som lärare ingår du i programlag samt ämnseslag men har givetvis stor möjlighet att påverka undervisningens upplägg. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom rollspel, studiebesök och under våra programlagsdagar. Vi är en Erasmus+ skola vilket innebär att vi varje år har flera utbyten med skolor i andra länder. Vi är också stolta över att vara en EPAS-skola, en EU juniorambassadörsskola. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 91% JENSEN som arbetsplats! Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är behörig gymnasielärare i spanska samt svenska som andra språk, men välkomnar även dig med annan relevant erfarenhet. Du är mycket kunnig i dina ämnen och drivs av att få lära ut dem till andra. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort engagemang för att utvecklas. Du trivs med att arbeta teaminriktat. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare i klassrummet. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Anställningsform
Tjänsten är ett föräldravikariat i spanska på deltid under våren med möjlighet till heltid under hösten, då i kombination med SVA. Tillsättning sker utifrån överenskommelse men tidigast den 9/3. För den här tjänsten tillämpar vi ferietjänst och sex månader provanställning.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta Rektor, Per Köhler, 0704-943272, per.kohler@jenseneducation.se
eller läs mer här!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9761362