Lärare i Spanska Åk6-Åk9 Deltid 45%
Rosholmen Education Academy AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-03-03
Är du en engagerad spansklärare som vill arbeta i en trygg och familjär skolmiljö? Vi söker nu en lärare i spanska till vår skola i Vårberg. Tjänsten omfattar undervisning i språkval spanska för årskurs 6-9, och är på cirka 45 %.
Om skolan
Vi är en F-9-grundskola med cirka 200 elever, belägen i Vårberg, Skärholmen. Här arbetar vi nära elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö. Vår skola präglas av småskalighet, engagemang och gemenskap, där varje elev får bli sedd och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Ämne:Spanska (språkval)
Årskurser: Åk6-9
Omfattning: Ca 45-50% ( Tis-Ons)
Start: Enligt överenskommelse
Du ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisningen i spanska, och ingår i skolans arbetslag för högstadiet.
Lärarlegitimation samt behörighet i spanska är ett krav.
Vi söker dig som:
Är behörig lärare i spanska för grundskolan (åk 6-9)
Har god ämneskunskap och didaktisk kompetens
Brinner för språk och att skapa en levande och inspirerande undervisning
Har struktur, god kommunikation och ett positivt bemötande
Gärna har erfarenhet av undervisning i mångkulturella skolmiljöer
Skicka din ansökan och CV till ansokan@anfs.se
så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: ansokan@anfs.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosholmen Education Academy AB
