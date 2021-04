Lärare i spanska åk 7-9 - Sally Bauer Skolans Högstadium - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Sally Bauer Skolans Högstadium / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2021-04-15Sally Bauerskolans högstadium söker lärare i spanska, ca 45 % tjänstSally Bauerskolans högstadium är ett väl fungerande högstadium med bara sex klasser och där varje klass består av högst 24 elever. Vi är en fristående skola och en ideell förening som inte är vinstdrivande, allt överskott går på något sätt tillbaka till eleverna.Skolans profil är idrott, hälsa och miljö, vilket bla innebär att eleverna på skolan idrottar på skoltid fyra gånger per vecka. Som elevens val finns för tillfället nio olika idrotter att välja mellan, bla ridning, ishockey, simning, fotboll och boxning. Utöver detta simmar alla elever en gång i veckan. Det gör att vi har pigga och alerta ungdomar hos oss.Den lilla skolan gör att relationerna mellan all personal och elever är god och vi tror att goda relationer är den viktigaste komponenten för att skapa trygghet och trivsel.Den lilla skolan gör också att det är nära till alla beslut och vi har en organisation som bygger på att de problem som dyker upp ska lösas så fort som möjligt. Dina kollegor och chefer är alltid tillmötesgående och hjälpsamma och finns ofta tillgängliga för dina frågor och det du behöver hjälp med.Våra mycket kompetenta lärare håller hög kvalitet på lektionerna och vi håller hårt på att det ska vara arbetsro och högt lärande på lektionerna. Det finns ofta duktiga resurspersoner eller lärarassistenter som är behjälpliga under lektionerna.I grunden är våra lektioner traditionella med bl a lärarledd undervisning men vi har också hämtat mycket inspiration av modernare inslag i pedagogiken, tex formativ undervisning och kooperativt lärande. Varje ämne använder sig också av lärandematriser för att tydliggöra kunskapskraven.Skolan är långt framme i sin digitaliseringsprocess med fiberuppkoppling och Chromebooks till alla elever. Vi använder oss också av Gleerups digitala läromedel samt arbetar i Googles plattform Classroom.Du kommer att arbeta i ett arbetslag som består av alla lärare på skolan, men också ha ett nära samarbete med övriga språkvalslärare. Det finns en stor vilja och drivkraft bland personalen att ständigt vilja utveckla och förbättra skolan och undervisningen och där kommer du att vara en viktig del. Vi värdesätter trivsel och god stämning i personalgruppen.Vi har en undervisningstid runt 18 timmar i veckan och arbetsplatsförlagd tid på 35 timmar.Vi arbetar med kollegial fortbildning under läsåret och den tid du arbetar in genom bl a litteraturläsning och andra läxor får du ta ut som ledighet under vecka 44.Det finns möjlighet att äta pedagogisk lunch med eleverna. Friskvårdsbidrag och telefonersättning ingår och vi erbjuder även massage en gång i månaden.Vi tror att du får svårt att hitta en bättre arbetsplats än Sally Bauerskolans högstadium.Besök gärna vår hemsida för mer information kring vår verksamhet, bla vår hälsoprofil.Vi söker nu först och främst dig somär utbildad och legitimerad ämneslärare i spanska åk 7-9. OBS! Detta är ett krav för att vi ska gå vidare med din ansökanhar god pedagogisk kompetens, är en bra ledare och har en bra förmåga att skapa individuella relationer med varje elevär noga med ordning och reda i klassrummethar god samarbetsförmåga och som bidrar med en positiv kraft bland dina kollegorhar en vilja att få varje lektion så bra som möjligt och ett driv att vilja utveckla din undervisningär kunnig och säker på digitalt arbete i klassrummethelst har några års erfarenhet som lärare2021-04-15Anställningsform: tillsvidareanställning, med en provanställning på sex månaderOmfattning: ca 45%Mentorskap kan ingå i tjänstenTIllträdesdatum: 2021-08-11Lön: enligt överenskommelseÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-06-30Sally Bauer Skolans HögstadiumBRYTSTUGEVÄGEN 225252 HELSINGBORG5692652