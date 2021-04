Lärare i spanska (7-9) - Jönköpings kommun - Grundskolelärarjobb i Jönköping

Jönköpings kommun / Grundskolelärarjobb / Jönköping2021-04-15StadsgårdsskolanKom till oss och skapa lärglädje! Hos oss på Stadsgårdsskolan får du en arbetsplats full av engagerade och kompetenta kollegor.Ditt nya jobbSom lärare i spanska hos oss träffar du elever från flera årskurser, du är del av ett arbetslag med lärarkollegor och är tillsammans med en kollega mentor för en klass och stödjer och följer dessa elevers skolgång lite extra samt har regelbundna kontakter med vårdnadshavare.Välkommen till ossStadsgårdsskolan är en 7-9 skola med ca 300 elever. Skolan ligger i området Råslätt, utanför Jönköping och våra elever kommer främst från Råslätt, Grästorp och Barnarp. Vi har elever med bakgrund i olika delar av världen och en kommungemensam grupp med elever inom autismspektret, Herrgården.Hos oss har elevernas resultat under många år varit goda och vi har hög tillgänglighet i våra lärmiljöer. Många elever lyckas bättre hos oss än de förväntas göra. 2019 hade vi näst högst andel behöriga elever till gymnasiet bland jämförbara skolor och våren 2019 var skolinspektionen hos oss för tematiska granskning av undervisningen i svenska som andraspråk, de gav oss högsta betyg på samtliga punkter! Vi har många års erfarenhet och hög kompetens för att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar på bästa sätt, men arbetar hela tiden för att de elever vi har just nu ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Genom att bygga goda relationer mellan vuxna och elever tror vi att vi kan vara med och lägga en stabil grund för att alla elever ska lyckas.Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad lärare i spanska åk 6-9, behörighet i ytterligare något ämne är meriterande. Grundläggande IT-kompetens är ett krav. Som person är du kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. Välkommen att skicka in din ansökan även om du ännu inte är legitimerad lärare.Bra att vetaFör att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret ( https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/) och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 21/22 men kan komma att leda till en tillsvidareanställning längre fram.Vill du veta mer?Välkommen att kontakta:Rektor Marcus Simonsson, 036-10 64 32, marcus.simonsson@jonkoping.se Biträdande rektor Pernilla Hjelm, 036-10 39 10, pernilla.hjelm@jonkoping.se Fackliga företrädare ( https://www.jonkoping.se/fackligaubf) Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidVisstid. 100%. Tillträde 2021-08-12.2021-04-15Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-22Jönköpings kommun5695466