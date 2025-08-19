Lärare i Spanska 50% åk 6-9

Vi söker behörig lärare i spanska i åk 6-9. Njurunda Friskola är beläget ca 1,5 mil söder om Sundsvall. Med bil tar det ca 10 min från Sundsvall. Skolan är omgiven av vacker natur och har närliggande centrum runt knuten med affärer, ishall och caféer. Njurunda Friskola är en f-9 skola med ca 220 elever uppdelade på tre stadier samt ett fritidshem. Varje stadie bildar ett arbetslag där arbetslag 7-9 blir det du kommer att ingå. Tjänsten går att kombinera för den som önskar 100%. Är du intresserad eller har fler frågor kring tjänsten kan du ringa rektor Alex Åsenlund på tel: 070-341 37 40. Går även att mejla på: alex.asenlund@njurundafriskola.se