Lärare i spanska 40% Åk 6-9 Dalskolan
Tyresö Kommun / Grundskollärarjobb / Tyresö Visa alla grundskollärarjobb i Tyresö
2026-07-02
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Vad vi gör och vill
Dalskolan ligger vackert belägen i utkanten av centrala Tyresö vid kanten av ett skogsområde. Varje dag strävar vi efter att skapa möjlighet för alla elever att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Vi har höga och positiva förväntningar på både elever och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning med start 14 augusti 2026. Tjänsten innebär att du undervisar i spanska i åk 6 -9 40%. Du undervisar två dagar i veckan, troligtvis onsdag och fredag men det är inte helt bestämt än.
Vem är du?
Vi söker en lärare med behörighet i spanska. Du arbetar utifrån en helhetssyn och förståelse för barns lärande och utveckling. Du är flexibel, framåt och har alltid elevens bästa i fokus. Du är väl förtrogen med läroplanen samt arbetar aktivt utifrån denna. Du förväntas ha god vana att hantera digitala verktyg och kompetens att sätta dig in i kommunens olika plattformar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen med din ansökan senast den 14/7
För Dalskolan: Rektor Ami Thunqvist 0704889981 ami.thunqvist@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Anne-Marie Thunqvist +4704889981 Jobbnummer
9988923