Lärare i spanska

Aha Utbildning AB / Grundskollärarjobb / Järfälla
2026-06-23


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Montessoriskolan Växthuset är en liten skola i centrala Jakobsberg. Nu söker vi en lärare i spanska på deltid. Elevgruppen består av 10 elever i åk 6 som valt spanska inom språkvalet. Tjänsten är 15-80% beroende på om man är intresserad av att kombinera undervisningstiden med annat ämne som exempelvis musik eller tid som vikarie.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@ahavaxthuset.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i spanska".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aha Utbildning AB (org.nr 556614-6956)
Hästskovägen 76 (visa karta)
176 65  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Montessoriskolan Växthuset

Jobbnummer
9974153

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