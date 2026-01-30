Lärare i SO-ämnen till Älvåkraskolan 7-9
Älvsbyns Kommun / Grundskollärarjobb / Älvsbyn Visa alla grundskollärarjobb i Älvsbyn
2026-01-30
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Varmt välkommen till Älvsbyn och Älvåkraskolan! I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning. Här samarbetar vi från liten till stor, från förskola till vuxenutbildning för att ge alla förutsättningar att kunna, vilja och våga omsätta sina drömmar! Barns och elevers utbildningstid ska präglas av delaktighet, variation, igenkännande och framtidstro.
Nu har du möjlighet att bli en del av skolan i Älvsbyns kommun där verksamheteten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och där vi fokuserar på kunskap och goda relationer. Du får möjlighet att få vara en del i en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden.
Älvåkraskolan är en grundskola med elever i åk 7-9. Totalt går det cirka 260 elever på skolan. Skolan är centralt belägen vilket gör att idrottshall, ishall, simhall, skidspår, fotbollsplaner, friidrottsanläggning och naturen finns alldeles runt knuten, samtidigt som det är nära till samhällets centrum med huvudbibliotek, samlingslokaler, bowlinghall med mera. Just nu är Älvåkraskolan inne i ett spännande förändringsarbete så du kommer till ett engagerat kollegium med höga ambitioner. Läs mer om våra skolor på alvsbyn.se eller klicka här.
Arbetsuppgifter
Som lärare har du som huvuduppgift att ansvara för att planera, genomföra och efterarbeta undervisning. Som lärare SO-ämnen är din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas med framgång. Du bidrar aktivt till skolans hela utveckling och tar ansvar för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Mentorskap ingår i tjänsten.
Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i samhällskunskap, religion, historia och geografi i grundskolans senare år. Du är en tydlig ledare som arbetar aktivt för trygghet och studiero i ett kreativt klassrum där eleverna görs delaktiga. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna och i deras mål.
Du förstår vikten av att skapa goda relationer till ungdomar och har ett lågaffektivt bemötande som genomsyras av en tilltro till eleverna. Du är beredd att tillsammans med kollegor reflektera kring ditt och andras förhållningssätt och bemötande. God insikt i skolans uppdrag och kunskap om gällande styrningar är en förutsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss har du tillgång till förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling. För att läsa mer om våra förmåner klicka här Personalförmåner | Älvsbyns kommun
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde snarast. Vi kan komma att tillämpa provanställning vid nyanställning
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs. Rekryteringen förutsätter att erforderliga beslut fattas.
Sista ansökningsdag 2026-02-15
Lön
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Som medarbetare hos oss i Älvsbyns kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/personalformaner/
Är du intresserad av hur det är att bo och leva i Älvsbyns kommun samt kontakta vår inflyttningslots; Flytta hit | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Rektor Älvåkraskolan
Anneli Lundström anneli.lundstrom@alvsbyn.se 0929-174 60 Jobbnummer
9714479