Lärare i SO till årskurs 7-9
Lomma Kommun / Grundskollärarjobb / Lomma Visa alla grundskollärarjobb i Lomma
2026-04-24
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma Kommun i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi söker en lärare med legitimation för årskurs 7-9! Karstorpskolan är som är en F-9 skola med ca 700 elever fördelade i olika byggnader. Skolan är belägen i ett villaområde i sydöstra delen av Lomma tätort. Vår skola genomsyras av en varm och kollegial stämning och vi har inställningen att vi gör varandra bra! Vi är 80 medarbetare som ser framemot en ny kollega. Att se alla människors styrkor och möjligheter är grunden i vårt arbete och vi som arbetar här kommer till Karstorpskolan för att göra skillnad för våra elever varje dag.
Arbetsuppgifter
På Karstorpskolan söker vi nu en engagerad lärare med behörighet i SO årskurs 7-9. Har du fler behörigheter som passar verksamheten är det meriterande. Du drivs av nyfikenhet och vilja att möta våra elever och deras behov. Du kan helt enkelt vara den lärare som eleverna behöver och får dem att tro på sig själv. Att väcka intresse för dina ämnen är en självklar del av undervisningen liksom det relationella arbetet. Du kommer ingå i ett arbetslag och ha ett delat mentorskap för en klass.
I tjänsten som lärare hos oss på Karstorpskolan ingår bland annat att:
• Planera och genomföra undervisning enligt styrdokument
• Bedöma och ansvara för betygsättning
• Vara mentor (delat mentorsskap) för en klass, hålla utvecklingssamtal och vid behov ha tät föräldrakontakt
• Samverka i arbetslag och ämneslag,delta i utvecklingstid och vid arbetsplatsträffar
• Samarbeta med EHT för att skapa goda förutsättningar för lärande och trygghetKvalifikationer
• Legitimerad och behörig i SO-ämnen för årskurs 7-9
• Du är lösningsfokuserad och relationsskapande
• Ser alla elevers möjligheter
• Du har god samarbetsförmåga och tar eget ansvar
• Drivs av att utveckla det pedagogiska arbetet och våra lärmiljöer
Vi tillämpar löpande urval, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att få träffa dig och vi är nyfikna på din kompetens och vad du kan bidra med till vår skola.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "58-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066)
Smedjevägen 3 (visa karta
)
234 56 ALNARP Kontakt
Biträdande Rektor
Annika Ziegler Kruse annika.zieglerkruse@edu.lomma.se 0709413105
9873605