Lärare i SO, Tallhagsskolan
2025-09-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete.
Uppdraget innebär undervisning både i helklass men även inom ramen för skolans stödverksamhet. Du arbetar tillsammans med skolans sociala mentorer för att få våra elever att klara sin skolgång på bästa sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i främst i historia och religion, helst i alla SO-ämnena.
Vi vill att du är trygg i din ledarroll och att du kan skapa trygga lärmiljöer med engagerade och delaktiga elever. Tydlighet och struktur i kombination med omtanke kännetecknar ditt ledarskap. Det är meriterande om du är van vid att sätta betyg.
Du har mycket god förmåga att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare samt med representanter från andra myndigheter.
Intervjuer sker löpande. Vi ber dig som är intresserad av att jobba hos oss skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
